Наука и техника
04:30, 15 декабря 2025Наука и техника

Выявлена неочевидная связь между качеством сна и питанием

FN: Низкобелковые диеты с высоким содержанием жиров вызывают нарушения сна
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

То, как и что мы едим, может напрямую влиять на то, насколько хорошо мы спим, показало исследование ученых из Университета Джорджа Мейсона. Работа, опубликованная в журнале Frontiers in Nutrition (FN), выявила связь между уровнем сахара в крови, типом рациона и качеством сна — как у людей с диабетом, так и без него.

Анализ показал, что люди с диабетом и предиабетом чаще сталкиваются с бессонницей, нарушениями сна и отклонениями от рекомендуемой продолжительности отдыха. При этом строгий контроль питания и сахара в крови неожиданно также ассоциировался с худшим сном, что указывает на сложную роль метаболизма и состава рациона.

Особенно неблагоприятными для сна оказались низкобелковые диеты с высоким содержанием жиров — они стабильно связывались с ухудшением качества сна. В то же время низкоуглеводное и более жирное питание, напротив, снижало риск слишком короткого сна как у людей с диабетом, так и у участников с нормальным уровнем глюкозы.

Авторы подчеркивают: улучшение сна требует учитывать не только режим дня, но и пищевые привычки и состояние углеводного обмена — питание может быть недооцененным фактором здоровья сна.

Ранее ученые доказали, что обычные куриные яйца могут играть неожиданную роль в поддержке сна у женщин в период менопаузы.

