В Минпромторге рассказали о мерах поддержки российских фармпроизводителей

Минпромторг: Производители лекарств полного цикла получат привилегии при госзакупках

Отечественные производители лекарственных препаратов полного цикла получат нефинансовые меры поддержки от государства. Об этом в интервью с корреспондентом «Ленты.ру» заявила заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Екатерина Приезжева во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Речь идет о компаниях, которые наладили полноценное производство лекарств на территории России — от разработки молекулы и синтеза активного вещества (субстанции) до выпуска готовой лекарственной формы (таблетки, ампулы) и финальной упаковки. Государство будет уделять особое внимание такого рода предприятиям, пояснила Приезжева.

Такие компании, в частности, получат привилегии при госзакупках. Прежде власти должны будут убедиться, что предприятие может рассчитывать на подобные преференции. Для этого в системе цифровой маркировки действует автоматизированная система отслеживания фармсубстанций, отметила Приезжева.

Компании, претендующие на привилегии, должны будут зарегистрироваться на платформе и подтвердить, что они располагают полным циклом производства в России или на территории стран-участников Евразийского экономического союза, резюмировала она. Запуск этой системы планируется в ближайшее время. Подобная мера поспособствует укреплению технологического суверенитета РФ в фармацевтической отрасли, заключила замглавы ведомства.

К 2030 году в России доля стратегически важных лекарств полного цикла должна составить 80 процентов. Эта цель включена в национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья». Среди ключевых направлений — полное обеспечение внутреннего рынка стратегически важными лекарственными препаратами, создание новых материалов и уникальных разработок, активное развитие биотехнологий и инноваций, а также новый подход к подготовке кадров.