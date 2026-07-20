В МИД отреагировали на попытки искоренить русский язык в стране СНГ

Захарова: Молдаване продолжают использовать русский язык в повседневной жизни

Молдаване продолжают использовать русский язык в повседневной жизни, несмотря на попытки его искоренить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

В своем видеообращении к участникам международного литературного конкурса «Русский глаголЪ» миллионы людей продолжают говорить на русском за пределами РФ, особенно в странах СНГ.

«Символично, что конкурс стартовал в Молдавии, где русский язык звучит в повседневной жизни, несмотря на происки тех, кто хочет почему-то — совершенно непонятно, болезненно, нездорово — искоренить его», — сказала она.

Ранее стало известно, что самой популярной фамилией в Молдавии оказалась Русу, или Руссу, что переводится как «русский».