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21:12, 20 июля 2026Бывший СССР

В МИД отреагировали на попытки искоренить русский язык в стране СНГ

Захарова: Молдаване продолжают использовать русский язык в повседневной жизни
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Молдаване продолжают использовать русский язык в повседневной жизни, несмотря на попытки его искоренить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

В своем видеообращении к участникам международного литературного конкурса «Русский глаголЪ» миллионы людей продолжают говорить на русском за пределами РФ, особенно в странах СНГ.

«Символично, что конкурс стартовал в Молдавии, где русский язык звучит в повседневной жизни, несмотря на происки тех, кто хочет почему-то — совершенно непонятно, болезненно, нездорово — искоренить его», — сказала она.

Ранее стало известно, что самой популярной фамилией в Молдавии оказалась Русу, или Руссу, что переводится как «русский».

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