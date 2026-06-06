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12:49, 6 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Оверчук увидел важный сигнал интереса соседних стран к СНГ

Оверчук: Создание СНГ+ стало важным сигналом к интересу соседних стран к объединению
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Создание нового формата Содружества Независимых Государств (СНГ) — СНГ+ — стало важным сигналом к интересу соседних стран к объединению. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер России Алексей Оверчук в интервью корреспонденту «Ленты.ру».

«То, что недавно было принято решение о новом формате СНГ+, это тоже такой важный сигнал о том, что СНГ развивается, в СНГ есть очень хорошие перспективы, очень большой интерес к СНГ проявляют в том числе и наши соседи ближайшие», — подчеркнул чиновник.

Формат СНГ+ был утвержден в 2025 году в Душанбе главами стран СНГ для работы с другими странами и объединениями.

Ранее Оверчук назвал три перспективных интеграционных объединения на постсоветском пространстве. По его словам, СНГ, а также Евразийский экономический союз и Союзное государство России и Белоруссии являются таковыми.

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