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12:36, 6 июня 2026Из жизни

11-летний мальчик заблудился в джунглях на две неделе и выжил благодаря дереву

В Китае 11-летний мальчик заблудился в джунглях на две недели и выжил благодаря фигам
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Zhaoqing Public Security Bureau

В Китае 11-летний мальчик заблудился в джунглях провинции Гуандун на две недели и выжил. Об этом пишет Need To Know.

Ребенок пропал в горном лесу недалеко от деревни Аньхуа 18 мая. На следующий день к поискам подключились представители властей. Обнаружить мальчика удалось только 30 мая. Незадолго до этого сборщик лекарственных трав нашел в джунглях одежду ребенка и сообщил об этом в полицию. На указанное место отправилась поисковая группа с собакой и нашла мальчика.

Он похудел и получил несколько ссадин во время скитаний по лесу, но в остальном был здоров. Выяснилось, что мальчик выжил благодаря плодам фиговых деревьев и дождевой воде. После медицинского осмотра его вернули родителям.

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