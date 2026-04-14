Золотоискатель провел 14 дней в затопленном тоннеле

В Мексике золотоискатель провел 14 дней в затопленной шахте и выжил

В Мексике нашли третьего из четырех рабочих, застрявших в затопленной шахте. Об этом сообщает «Би-би-си».

25 марта на руднике прорвало плотину, сдерживающую отходы от добычи золота. В тот момент в подземных тоннелях находились 25 золотоискателей. 21 из них успели выбраться, а 4 остались внутри.

Первого шахтера спасли спустя пять дней. Второго нашли мертвым. А третьему пришлось провести под землей 14 дней.

42-летнего Франциско Запата нашли через 13 дней после обрушения плотины. Мужчина сам привлек внимание спасателей к себе с помощью фонаря. Он надеялся на скорое освобождение, но его не смогли вытащить сразу. Спасатели оставили Запате воду, банки с тунцом и батончики, а сами начали откачивать насосами воду из рудника.

Только спустя 20 часов им удалось доставить мужчину на поверхность. Там его завернули в термоплед и отправили на вертолете в больницу. Запата еще слаб, но его состояние стабильно. В больнице мужчина наконец смог увидеться с семьей.

Четвертого шахтера все еще ищут.

