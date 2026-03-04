Реклама

Из жизни
17:33, 4 марта 2026Из жизни

Мужчина ушел в карьер после разрыва с девушкой и несколько дней провел в жидкой грязи

Американец двое суток провел по плечи в жидкой грязи после разрыва с девушкой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Palatka Fire Department

Американец ушел из дома после разрыва с девушкой и был обнаружен спасателями в промышленном карьере. Об этом сообщает US Magazine.

По данным офиса шерифа, 36-летний Эндрю Гидденс из Джэксонвилла, штат Флорида, пропал 14 февраля. Его машину нашли у песчаного карьера спустя девять дней. В ходе поисков выяснилось, что он несколько дней просидел в зыбкой жиже, уйдя в нее по плечи. Из-за нестабильного грунта спасателям потребовалось три часа, чтобы вызволить застрявшего. Им пришлось использовать лестницы, доски и веревки и действовать медленно, чтобы тоже не угодить в грязь, которая, по их словам, напоминала зыбучий песок.

Гидденс несколько суток провел без еды и воды в условиях заморозков. Сейчас он в больнице, и врачи прогнозируют полное восстановление пациента. В департаменте шерифа отметили, что не будут предъявлять ему обвинений из-за тяжелого психологического состояния, и поблагодарили всех участников операции.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина в приступе ревности попытался утопить жену и ее подругу. Он намеревался съехать на автомобиле в воду, однако не смог, так как колеса увязли в песке и машина застряла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
