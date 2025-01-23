Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:56, 23 января 2025Из жизни

Мужчина расстался с возлюбленной из-за ревности к коту

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В США женщина стала ревновать бойфренда к коту и вынудила его расстаться с ней. Об этом сам мужчина рассказал на форуме Reddit.

По словам 28-летнего мужчины, кот по кличке Джаспер появился у него задолго до встречи с возлюбленной. Для удобства он называет ее в посте ненастоящим именем Эмили. Автор поста объяснил, что у Эмили никогда не было аллергии на котов, также она их не боялась. Однако в какой-то момент она стала все чаще отпускать негативные комментарии в адрес Джаспера.

Вскоре мужчина понял, что все дело в ревности Эмили к коту. «Она закатывала глаза, когда я разговаривал с ним, раздражалась, когда он садился между нами на диван, и терпеть не могла, когда он спал с нами в одной постели», — рассказал он. Эмили обвиняла бойфренда в том, что он относится к коту как к человеку. Женщина обижалась, если мужчина здоровался с Джаспером раньше, чем с ней. В одну из ночей она не выдержала и поставила бойфренду ультиматум: либо она, либо кот. Автор поста выбрал расставание с Эмили.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Как объясняет мужчина, любовь не терпит ультиматумов. Он выбрал Джаспера, поскольку тот не может его ограничивать и ставить ему условия. «Она [Эмили] заплакала, назвала меня сумасшедшим, схватила свои вещи и ушла», — рассказал автор поста. Он отметил, что с тех пор ничего не слышал об Эмили.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина в приступе ревности попытался утопить жену и ее подругу. Он пытался съехать на автомобиле в воду, однако не смог, так как колеса увязли в песке и машина застряла.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на озвученные Трампом потери СССР во Второй мировой войне

      Восхитившийся идеями Гитлера афроамериканец устроил стрельбу в школе

      Песков прокомментировал статус Армении в ОДКБ

      Российский военный пытался пронести боевую гранату в аэропорт и попался

      Пойманные ФСБ в российском городе поставщики мефедрона получили по 15 лет колонии

      Умар Нурмагомедов показал рентген сломанной руки после операции

      В Кремле анонсировали важный международный телефонный разговор Путина

      Чиновники и госкомпании резко нарастили закупки автомобилей Lada

      Украинцы попытались взорвать наряд полиции во время вызова

      Военкор показал удар «Искандера» по командному пункту ВСУ в Сумской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше