Ревнивец попытался утопить жену и ее подругу в автомобиле и застрял

В Таиланде мужчина в приступе ревности попытался утопить жену и ее подругу

В Таиланде мужчина в приступе ревности попытался утопить жену и ее подругу. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел ночью 15 января в провинции Районг. Полицию вызвали на пляж, чтобы спасти мужчину, которого, как позже выяснилось, зовут Бом. Очевидцы рассказали, что он пытался съехать на автомобиле в воду, однако не смог, так как колеса увязли в песке и машина застряла. Бом вышел из автомобиля, за ним последовали две женщины. Между ними шел жаркий спор. Вскоре мужчина бросился в океан. Спутницы побежали за ним в воду и вскоре скрылись из виду.

Полиция и спасатели не смогли найти Бома и женщин, однако рядом с автомобилем валялся клок женских волос. Вскоре троицу обнаружили на волнорезе пляжа. Таец и его спутницы, которых опознали как Боу и Канокван, были мокрыми, уставшими и все еще спорили. Изначально сообщалось, что женщины и Бом были участниками любовного треугольника, а инцидент случился на почве их взаимной ревности.

Однако потом выяснилось, что мужчина женат на Боу, а Канокван — ее подруга. Между супругами возникла ссора из-за предполагаемой неверности Боу. Канокван пыталась примирить их. В порыве гнева Бом решил утопить в океане машину вместе с собой, женой и ее подругой.

В итоге троицу доставили в больницу для обследования. Как пишет The Thaiger, позже конфликт между мужем, женой и ее подругой был улажен. Неизвестно, предъявили ли Бому какие-нибудь обвинения.

В сентябре 2024 года сообщалось, что жительница США наняла киллера из-за ревности к жене возлюбленного. Преступница влюбилась в мужчину, с которым встретилась во время похода.

