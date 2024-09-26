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17:54, 26 сентября 2024Из жизни

Женщина встретила мужчину на сайте знакомств и попросила киллера разобраться с его женой

Американка влюбилась в мужчину и наняла киллера, чтобы он устранил его жену

Фото: Miquel Parera / Unsplash

Жительница США наняла киллера из-за ревности к жене возлюбленного. Об этом сообщает New York Post.

48-летняя Мелоди Сассер из штата Теннесси в 2023 году нашла в даркнете вебсайт для поиска киллеров. Она зарегистрировалась там и написала администратору пожелание нанять киллера. Сассер объяснила, что ей нужно устранить женщину, Дж. В., которая живет в городе Праттвилль, штат Алабама, вместе с мужем. Она также попросила, чтобы смерть выглядела как несчастный случай или передозировка. «Подбросьте наркотики, если нужно, я не хочу, чтобы начали длинное расследование», — написала она. Американка заплатила за заказ 10 тысяч долларов в биткоинах.

Ожидая исполнения заказа, женщина следила за передвижениями пары через спортивное приложение, которое показывает локацию и маршруты прогулок. Она также оставляла на автоответчике пары голосовые сообщения с угрозами, изменяя голос при помощи специальной программы. Через два месяца работа все еще не была выполнена, и Сассер стала писать на сайт сообщения с просьбами скорее разобраться с соперницей и упрекать исполнителя в срывах сроков. Когда женщину впоследствии арестовали, она сообщила, что влюбилась в мужчину после того, как встретила его на сайте знакомств.

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На суде мужчина опроверг ее версию событий. По его словам, они с Сассер познакомились во время восхождения по Аппалачской тропе, где она помогла ему. Следователи нашли в доме женщины многочисленные свидетельства ее намерений расправиться с соперницей. Сассер признала вину в рамках сделки со следствием, ее приговорили к ста месяцам тюрьмы.

Ранее в США арестовали пастора из штата Калифорния, который заплатил киллеру за устранение бойфренда дочери. Нападение произошло в октябре 2023 года и оказалось неудачным.

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      Антонина Черташ
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