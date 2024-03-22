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09:22, 22 марта 2024Из жизни

Священник нанял киллера для устранения бойфренда дочери

В США пастор из Калифорнии заплатил $40 тысяч за устранение бойфренда дочери
Samuel Pasillas

Samuel Pasillas. Фото: Riverside Police

В США арестовали пастора из штата Калифорния, который заплатил киллеру за устранение бойфренда своей дочери. Об этом сообщает People.

Нападение произошло вечером 21 октября 2023 года. Рядом с автомобилем пострадавшего остановилась машина, из которой по нему открыли огонь. Мужчина получил несколько ранений, но сумел самостоятельно добраться до больницы, где получил необходимую помощь.

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению имеет отношение 47-летний священник Сэмюэл Пасильяс из города Викторвилл. Более того, оказалось, что его дочь имела романтические отношения с пострадавшим.

«Детективам удалось установить, что отец встречался с нанятыми им людьми и представил им информацию о жертве», — сказано в пресс-релизе полиции. Также утверждается, что священник заплатил за услуги бандитов 40 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей).

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13 марта Пасильяса арестовали за организацию покушения. Также арестован один из исполнителей преступления. Мужчинам назначен залог по одному миллиону долларов. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Индии девушка с помощью бойфренда расправилась с отцом, который выступал против их отношений. Перед этим мужчина напал на возлюбленного дочери.

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      Никита Савин
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