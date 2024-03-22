Священник нанял киллера для устранения бойфренда дочери

В США пастор из Калифорнии заплатил $40 тысяч за устранение бойфренда дочери

В США арестовали пастора из штата Калифорния, который заплатил киллеру за устранение бойфренда своей дочери. Об этом сообщает People.

Нападение произошло вечером 21 октября 2023 года. Рядом с автомобилем пострадавшего остановилась машина, из которой по нему открыли огонь. Мужчина получил несколько ранений, но сумел самостоятельно добраться до больницы, где получил необходимую помощь.

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению имеет отношение 47-летний священник Сэмюэл Пасильяс из города Викторвилл. Более того, оказалось, что его дочь имела романтические отношения с пострадавшим.

«Детективам удалось установить, что отец встречался с нанятыми им людьми и представил им информацию о жертве», — сказано в пресс-релизе полиции. Также утверждается, что священник заплатил за услуги бандитов 40 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей).

13 марта Пасильяса арестовали за организацию покушения. Также арестован один из исполнителей преступления. Мужчинам назначен залог по одному миллиону долларов. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Индии девушка с помощью бойфренда расправилась с отцом, который выступал против их отношений. Перед этим мужчина напал на возлюбленного дочери.

