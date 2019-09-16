Жена Джастина Бибера снялась топлес для обложки Vogue

Супруга канадского поп-исполнителя Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, снялась для австралийской версии журнала Vogue без белья. Фотография первой страницы нового выпуска появилась в Instagram-аккаунте издания.

Для октябрьского номера 22-летняя модель позировала в верхней одежде, надетой на голое тело. На обложку попал снимок, где она запечатлена лицом к камере в голубой дубленке, прикрывающей грудь. На других фотографиях Бибер демонстрирует пальто и дутую куртку.

Фото опубликовано @vogueaustralia

По информации в Instagram Vogue, в интервью грядущего номера девушка расскажет о жизни в браке с Джастином Бибером. «Я никогда раньше ни с кем не жила. Мне никогда не доводилось сосуществовать с кем-то еще, впервые я училась делить пространство с другим человеком. Мы старались подстроиться друг под друга так, чтобы нам было комфортно», — говорится во фрагменте ее интервью.

Автором кадров стал фотограф Лахлан Бейли (Lachlan Bailey), а стилисткой выступила Кристин Сентенера (Christine Centenera).

Ранее в сентябре стало известно, что самая молодая в мире миллиардерша Кайли Дженнер снялась полностью обнаженной для журнала Playboy вместе со своим парнем, американским трэп-исполнителем Трэвисом Скоттом. Так, на одном из снимков голая Дженнер позирует в шляпе полубоком к камере в обнимку со Скоттом, который одет в джинсы. Большинство пользователей соцсетей не одобрили фотосессию.

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