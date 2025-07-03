Сын Трампа оценил доклад разведки США о роли России в выборах 2016 года

Сын Трампа заявил, что экс-руководство ЦРУ пыталось навредить его отцу

Бывшее руководство ЦРУ, утверждая, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, пыталось навредить американскому главе Дональду Трампу. Об этом рассказал сын главы Белого дома Дональд Трамп – младший в соцсети X.

«Ого, даже кадровые сотрудники ЦРУ теперь признают, что [Джон] Бреннан (экс-глава ЦРУ) и его приближенные выдали фальшивую оценку разведки, чтобы навредить Трампу брехней про "РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ"», — указал родственник политика.

Дональд Трамп – младший также призвал нынешнего директора ЦРУ Джона Рэтклиффа «продолжать раскрывать правду».

Ранее издание NYT написало, что оценка ЦРУ насчет того, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, чтобы поддержать Дональда Трампа, была составлена с многочисленными процедурными нарушениями. Также она могла быть политически мотивированной, указали журналисты.

До этого сын американского главы Эрик Трамп заявил, что его семья понесла значительные убытки из-за обвинений в якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.