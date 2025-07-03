В России высказались о предпосылках для блокировки Telegram

Депутат Госдумы Боярский: Предпосылок для блокировки Telegram не вижу

Предпосылок для блокировки Telegram в России нет, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«[Вопрос о блокировке Telegram] не поднимается. Он муссируется периодически в средствах массовой информации, но, видимо, для того, чтобы вызвать интерес. Никаких предпосылок для блокировки я не вижу», — поделился Боярский.

Депутат отметил, что иностранные мессенджеры, которые продолжают работать в России, выполняют часть требований в части локализации данных, в части сотрудничества по удалению запрещенного контента.

«[В случае нарушения] регулятору решать: выставлять ли штрафы или действовать другими способами. Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) признан экстремистской платформой. Он попал под запрет. Никакого экстремизма в Telegram не наблюдается», — заключил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что нужно сделать, чтобы оживить YouTube в России. По его словам, для этого компании Google необходимо заплатить штрафы, а также «вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети».