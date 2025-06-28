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07:50, 28 июня 2025Россия

Депутат раскрыл способ «оживить» YouTube

Депутат Горелкин: Чтобы оживить YouTube, Google должен заплатить штрафы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Компании Google необходимо заплатить штрафы, чтобы «оживить» YouTube в России, заявил РИА Новости депутат Антон Горелкин.

Кроме того, компания «должна вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», отметил парламентарий. По его мнению, замедление YouTube «дало хороший буст» развитию отечественных видеохостингов и стало для них «неожиданным подарком». «Все-таки кто-то из них сможет конкурировать не среди локальных игроков, а навяжет конкуренцию американской доминанте, американскому монополисту», — предрек Горелкин.

До этого депутат Антон Немкин заявил, что полностью блокировать YouTube в России пока не планируется, однако за видеохостингом пристально следят. Политик подчеркнул, что YouTube регулярно нарушает законодательство России — администрация ресурса игнорирует требования по удалению некоторых роликов, содержащих запрещенный контент. Если ситуация не изменится, работа YouTube в России действительно может быть ограничена, отметил Немкин.

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