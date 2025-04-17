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02:39, 17 апреля 2025Россия

В Госдуме высказались о возможной блокировке YouTube

Депутат Немкин заявил, что речь о полной блокировке YouTube не идет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Полностью блокировать YouTube в России пока не планируется, однако за видеохостингом пристально следят. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике, депутат Антон Немкин. Его слова приводит РИА Новости.

«На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идет. Но, как бы то ни было, пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных и контента на зарубежной платформе», — заявил Немкин.

Политик подчеркнул, что YouTube регулярно нарушает законодательство России — администрация ресурса игнорирует требования по удалению некоторых роликов, содержащих запрещенный контент. Он напомнил, что платформа в России работает, «хоть и с перебоями». Если ситуация не изменится, работа YouTube в России действительно может быть ограничена, резюмировал Немкин.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента.

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