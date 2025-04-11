Симоньян призвала запретить YouTube как разносчик зараз

Симоньян: YouTube как разносчик разного рода зараз должен быть запрещен

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз», — сказала она, добавив, что такой запрет должны установить родители для своих детей, огородив тем самых от деструктивного контента.

«Только запрещать», — заключила Симоньян.

Ранее в Госдуме сообщили о блокировке в России VPN-сервисов, которые используются для доступа к Instagram и другим запрещенным соцсетям. По словам депутата Олега Матвейчева, ограничения не распространяются на VPN-сервисы, блокирующие эти соцсети.