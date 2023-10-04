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06:00, 4 октября 2023Интернет и СМИ

В Госдуме рассказали о блокировке VPN-сервисов для доступа к Instagram

Депутат Матвейчев рассказал о блокировке VPN-сервисов для доступа к Instagram

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Блокировка VPN-сервисов в России уже происходит. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Насколько я понимаю, есть определенный реестр VPN-сервисов, которые соблюдают предписание Роскомнадзора блокировать определенный контент, который у нас является незаконным, например, Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). А есть те VPN-сервисы, которые этого не делают. Соответственно, их самих блокируют», — объяснил депутат.

Одни VPN-сервисы, условно, хорошие, другие — плохие

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин сообщил, что Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года все VPN-сервисы в России будут блокироваться.

В свою очередь, в Роскомнадзоре напомнили, что согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в России уже запрещено использовать VPN-сервисы для получения доступа к контенту, нарушающему российское законодательство.

6 сентября глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выразил уверенность в том, что запрещать VPN-сервисы в России нельзя, равно как и привлекать граждан к ответственности за их использование. Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что до россиян необходимо доносить риски использования сервисов по обходу блокировок.

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    Алена Шевченко
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