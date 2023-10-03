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19:39, 3 октября 2023Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре ответили на вопрос о блокировке VPN-сервисов в России

Роскомнадзор будет вносить сайты об обходе блокировок в реестр запрещенных

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении сайтов об обходе блокировок в Единый реестр запрещенной информации. На вопрос о блокировке VPN-сервисов в России в пресс-службе ведомства ответили ТАСС.

В ведомстве сообщили, что после того, как Роскомнадзор получит необходимые полномочия, будут разработаны критерии, по которым можно будет определить материалы, доступ к которым следует ограничить. Речь идет об интернет-страницах, информирующих о способах и методах обхода блокировки запрещенных ресурсов.

В Роскомнадзоре также напомнили, что согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в России уже запрещено использовать VPN-сервисов для получения доступа к контенту, нарушающему российское законодательство.

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин рассказал о том, что в Роскомнадзоре работают над приказом, согласно которому все VPN-сервисы в России будут блокироваться. Он подчеркнул, что приложения будут недоступны в онлайн-магазинах, таких как Google Play и AppStore.

Также о блокировке подобных сервисов высказался глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что в Роскомнадзоре разрабатывается другой приказ. Согласно ему, VPN, нарушающие закон, будут ограничиваться в поисковой выдаче.

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    Мария Большакова
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