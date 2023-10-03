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18:23, 3 октября 2023Интернет и СМИ

В Госдуме прокомментировали планы блокировки всех VPN-сервисов в России

Депутат Хинштейн: Роскомнадзор уже сейчас наделен правом блокировать VPN-сервисы

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался о возможной блокировке всех VPN-сервисов в России словами «звучит очень странно». Эту новость он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Звучит очень странно. Дело в том, что Роскомнадзор уже сейчас законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе», — отметил депутат.

Хинштейн подчеркнул, что речь может идти о другом предложении. По словам политика, в Роскомнадзоре готовят приказ, предусматривающий ограничение VPN, нарушающих закон, в поисковой выдаче. По словам депутата, планируется, что это коснется тех приложений, которые «не фильтруют запрещенную информацию».

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин заявил, что в Роскомнадзоре готовят приказ о блокировке с 1 марта 2024 года всех VPN-сервисов в России. Он уточнил, что приложения станут недоступны «во всех маркетах» — Google Play и AppStore.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России не планируют вводить наказания для граждан, которые пользуются приложениями для обхода блокировок.

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    Мария Большакова
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