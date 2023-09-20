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16:35, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

Глава Минцифры высказался об ответственности для россиян за использование VPN

Шадаев: в России не планируют вводить ответственность за использование VPN

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев заявил, что в России не планируется введение ответственности за использование VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, не будет. Ответственности [за использование VPN] не будет», — сказал министр в кулуарах форума Kazan Digital Week.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался о возможности запрета в России VPN. Он выразил уверенность в том, что запрещать такие сервисы в России нельзя, равно как и привлекать граждан к ответственности за их использование. Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что до россиян необходимо доносить риски использования сервисов по обходу блокировок.

Перед этим Минцифры предложило наделить Роскомнадзор полномочиями ограничивать доступ к сайтам с информацией о способах обхода блокировок в России. Об этом стало известно из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

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    Маргарита Щигарева
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