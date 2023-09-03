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14:16, 3 сентября 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзору захотели разрешить закрывать умеющие обходить блокировки сайты

Минцифры захотело разрешить Роскомнадзору закрывать обходящие блокировки сайты

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций захотело наделить Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России. Об этом со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства пишет ТАСС.

Для реализации предлагаемых нововведений планируется внести изменения в критерии оценки материалов и информации, необходимых для принятия Роскомнадзором решений о блокировке. Обсуждение проекта будет идти до 15 сентября.

В апреле Роскомнадзор утвердил критерии определения пропаганды ЛГБТ и смены пола. Согласно приказу, сайты необходимо вносить в реестр запрещенных за публикацию данных, вызывающих интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям. Аналогичные ограничительные меры следуют за информацию, которая направлена на «убеждение в привлекательности» подобных отношений, формирующая искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.

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    Евгения Куликова
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