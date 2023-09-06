В Госдуме высказались о возможности запрета VPN-сервисов в России

Хинштейн заявил, что нельзя запретить VPN в России, но важно объяснять его риски

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что нельзя запрещать VPN-сервисы в России, но важно объяснять риски их использования. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», — высказался депутат о возможности запрета VPN-сервисов в России.

Хинштейн подчеркнул, что большинство пользователей VPN не до конца осознают, какие риски для их цифровой безопасности создают эти сервисы. «Большинство создателей таких сервисов собирают персональные данные и историю активности пользователей, после чего могут их передавать третьим лицам», — объяснил он.

Депутат добавил, что важно систематически доносить до россиян, какие риски несет VPN. «Блокировками эту проблему не решить», — заключил он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил, что Роскомнадзор старается заблокировать все возможные VPN-сервисы в России, поскольку они обходят блокировки и тем самым помогают нарушать закон. При этом он отметил, что невозможно заблокировать все подобные сервисы разом, потому что постоянно появляются новые.