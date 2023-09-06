Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:55, 6 сентября 2023Интернет и СМИ

В Госдуме высказались о возможности запрета VPN-сервисов в России

Хинштейн заявил, что нельзя запретить VPN в России, но важно объяснять его риски

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что нельзя запрещать VPN-сервисы в России, но важно объяснять риски их использования. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», — высказался депутат о возможности запрета VPN-сервисов в России.

Хинштейн подчеркнул, что большинство пользователей VPN не до конца осознают, какие риски для их цифровой безопасности создают эти сервисы. «Большинство создателей таких сервисов собирают персональные данные и историю активности пользователей, после чего могут их передавать третьим лицам», — объяснил он.

Депутат добавил, что важно систематически доносить до россиян, какие риски несет VPN. «Блокировками эту проблему не решить», — заключил он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил, что Роскомнадзор старается заблокировать все возможные VPN-сервисы в России, поскольку они обходят блокировки и тем самым помогают нарушать закон. При этом он отметил, что невозможно заблокировать все подобные сервисы разом, потому что постоянно появляются новые.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Генералу Суровикину нашли «новую неплохую должность» после мятежа Пригожина. Что об этом известно?

    Москвичка нашла змею в стиральной машине

    Стало известно будущее московского Дворца пионеров после ремонта

    Блогерша предупредила о неожиданной опасности кроксов

    Срок задержания подозреваемой в хищении 136 миллионов рублей у Митволя продлили

    Россиян предупредили о рисках при проверке газового оборудования

    В России озвучили вывод после отказа Молдавии возвращать Москве долг за газ

    Пассажирка положила босую ногу на подлокотник попутчицы и возмутила ее вонью

    Подменявший лекарства на физраствор российский онколог арестован

    Спектакль казанского ТЮЗа номинировали на национальную премию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости