В Госдуме предупредили россиян о блокировке VPN-сервисов в стране

Депутат Матвейчев: в России блокируют VPN, поскольку они помогают нарушать закон

Роскомнадзор старается заблокировать все возможные VPN-сервисы в России, поскольку они обходят блокировки и тем самым помогают нарушать закон. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Это уже происходит, уже некоторые сервисы заблокированы. Во-вторых, этих сайтов [с информацией об обходе блокировок] достаточно много развелось, их нужно тоже блокировать, потому что они, отвлекаясь от всего, просто учат нарушать закон Олег Матвейчев депутат Госдумы

Заблокировать все VPN-сервисы в России разом невозможно, потому что постоянно появляются новые, отметил депутат.

Ничего выборочного нет, просто какие сервисы видят, те и блокируют. Их много, новые все время открывают. Но предупреждаю всех: пользуясь VPN, вы отдаете часть своих персональных данных в неведомые страны, ими могут воспользоваться Олег Матвейчев депутат Госдумы

«Не так все просто на самом деле. Есть сложности, они создают всевозможные зеркала, они уходят на всевозможные резервы. Это борьба постоянна. Кого-то блокируют, а они заново возникают. Это как с порнографией, которую тоже постоянно блокируют, а она постоянно вылезает то там, то сям», — добавил парламентарий.

Министерство цифрового развития опубликовало проект постановления, который позволит Роскомнадзору закрывать сайты с информацией о методах и способах обхода блокировок в России. Ведомство хочет расширить критерии, на основании которых в России ограничивают доступ к сайтам.

После начала специальной военной операции Роскомнадзор стал чаще блокировать различные ресурсы. Это объясняли борьбой с фейками о Российской армии и боевых действиях на территории Украины. 9 июня служба сообщала, что ограничила доступ к 206 тысячам сайтов из-за спецоперации.