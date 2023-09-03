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16:32, 3 сентября 2023Россия

В Госдуме предупредили россиян о блокировке VPN-сервисов в стране

Депутат Матвейчев: в России блокируют VPN, поскольку они помогают нарушать закон

Фото: Petter Lagson / Unsplash

Роскомнадзор старается заблокировать все возможные VPN-сервисы в России, поскольку они обходят блокировки и тем самым помогают нарушать закон. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Это уже происходит, уже некоторые сервисы заблокированы. Во-вторых, этих сайтов [с информацией об обходе блокировок] достаточно много развелось, их нужно тоже блокировать, потому что они, отвлекаясь от всего, просто учат нарушать закон

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

Заблокировать все VPN-сервисы в России разом невозможно, потому что постоянно появляются новые, отметил депутат.

Ничего выборочного нет, просто какие сервисы видят, те и блокируют. Их много, новые все время открывают. Но предупреждаю всех: пользуясь VPN, вы отдаете часть своих персональных данных в неведомые страны, ими могут воспользоваться

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

«Не так все просто на самом деле. Есть сложности, они создают всевозможные зеркала, они уходят на всевозможные резервы. Это борьба постоянна. Кого-то блокируют, а они заново возникают. Это как с порнографией, которую тоже постоянно блокируют, а она постоянно вылезает то там, то сям», — добавил парламентарий.

Министерство цифрового развития опубликовало проект постановления, который позволит Роскомнадзору закрывать сайты с информацией о методах и способах обхода блокировок в России. Ведомство хочет расширить критерии, на основании которых в России ограничивают доступ к сайтам.

После начала специальной военной операции Роскомнадзор стал чаще блокировать различные ресурсы. Это объясняли борьбой с фейками о Российской армии и боевых действиях на территории Украины. 9 июня служба сообщала, что ограничила доступ к 206 тысячам сайтов из-за спецоперации.

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