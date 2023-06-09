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06:18, 9 июня 2023Россия

Роскомнадзор назвал число заблокированных из-за СВО сайтов

Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о СВО

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Роскомнадзор (РКН) с 24 февраля 2022 года ограничил доступ к примерно 206 тысячам ресурсов с недостоверными материалами о специальной военной операции (СВО), дискредитацией российской армии и призывами к несанкционированным акциям. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Вадим Субботин, пишет РИА Новости.

Он назвал число заблокированных интернет-ресурсов. «Примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами», — указал он. Субботин добавил, что сайты подверглись блокироваке, а посты были удалены из социальных сетей. Представитель Роскомнадзора добавил, что эту работу ведомство ведет ежедневно с начала СВО.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил Роскомнадзор рассмотреть возможность разблокировки социальной сети Twitter в России.

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    Марина Совина
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