Роскомнадзор назвал число заблокированных из-за СВО сайтов

Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о СВО

Роскомнадзор (РКН) с 24 февраля 2022 года ограничил доступ к примерно 206 тысячам ресурсов с недостоверными материалами о специальной военной операции (СВО), дискредитацией российской армии и призывами к несанкционированным акциям. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Вадим Субботин, пишет РИА Новости.

Он назвал число заблокированных интернет-ресурсов. «Примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами», — указал он. Субботин добавил, что сайты подверглись блокироваке, а посты были удалены из социальных сетей. Представитель Роскомнадзора добавил, что эту работу ведомство ведет ежедневно с начала СВО.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил Роскомнадзор рассмотреть возможность разблокировки социальной сети Twitter в России.