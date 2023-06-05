В Госдуме попросили Роскомнадзор разблокировать Twitter

«Ведомости»: вице-спикер Госдумы Даванков попросил Роскомнадзор разблокировать Twitter

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил Роскомнадзор (РКН) рассмотреть возможность разблокировки социальной сети Twitter в России. Об этом пишут «Ведомости».

Также парламентарий призвал провести проверку фактов удаления Twitter «распространяемой с нарушением закона информации».

По словам Даванкова, соцсеть перестала блокировать аккаунты российских госорганов и журналистов и понижать их в поисковой выдаче. «Это личное решение нового главы Twitter Илона Маска», — подчеркнул вице-спикер.

Ранее владелец Twitter Илон Маск заявил, что покинет пост гендиректора компании, поскольку он нанял нового генерального директора. «Она приступит к своим обязанностям в течение примерно шести недель», — отметил он.