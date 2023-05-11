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23:02, 11 мая 2023Интернет и СМИ

Илон Маск покинет пост гендиректора Twitter

Илон Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора Twitter
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора Twitter. Об этом он написал в своем микроблоге.

Маск сообщил, что нанял нового генерального директора. «Она приступит к своим обязанностям в течение примерно шести недель», — отметил он.

Предприниматель также сообщил, что займет пост исполнительного председателя и технического директора компании.

Ранее основатель и экс-глава Twitter Джек Дорси раскритиковал покупку компании Маском. По данным Bloomberg, бизнесмен, который изначально положительно оценивал сделку по покупке Twitter, поменял свою точку зрения.

Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

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Марина Совина
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