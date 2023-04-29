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13:57, 29 апреля 2023Экономика

Основатель Twitter раскритиковал покупку компании Маском

Основатель и экс-глава Twitter Дорси раскритиковал покупку компании Илоном Маском

Фото: Beck Diefenbach / Reuters

Основатель и экс-глава Twitter Джек Дорси раскритиковал покупку компании Илоном Маском. Слова Дорси приводит агентство Bloomberg.

Сообщается, что бизнесмен, который изначально положительно оценивал сделку по покупке Twitter, поменял свою точку зрения. На вопрос о том, является ли миллиардер хорошим управляющим, Дорси ответил отрицательно.

Дорси также сказал, что считает сделку поспешной. «Я (...) не думаю, что правление должно было форсировать продажу», — сообщил он.

Помимо этого, в своих соцсетях он отмечал, что с приходом Маска в компанию «все пошло не так».

Джек Дорси основал Twitter в 2006 году в возрасте 29 лет. В ноябре 2021 года он покинул компанию. Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

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Марк Леонов
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