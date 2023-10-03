В Совфеде заявили о планах заблокировать все VPN-сервисы в России

Сенатор Шейкин: в России планируют блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года

Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года все VPN-сервисы в России будут блокироваться. Об этом заявил член Совета Федерации Артем Шейкин, его слова передает РИА Новости.

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», — сказал сенатор.

Шейкин уточнил, что приказ касается в том числе и приложений, которые позволяют пользоваться в России соцсетью Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).