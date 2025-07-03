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06:19, 3 июля 2025Мир

В Британии сообщили Зеленскому плохую новость насчет помощи США Украине

Times: Украина больше не представляет никакого интереса для США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После остановки поставок вооружения Киеву украинского лидеру Владимиру Зеленскому стоит смириться с тем, что его страна больше не представляет никакого интереса для США. Об этом пишет британская газета Times.

«Плохие новости для Зеленского в том, что самый влиятельный мыслитель в Пентагоне считает Европу периферийной по отношению к интересам США, а это значит, что Украина стоит в конце очереди», — указано в статье.

В итоге главным ударом для киевского режима станет эмбарго на поставку ракет к системам ПВО Patriot. Цели на территории Украины станут легкой мишенью для российской армии.

Ранее издание Bloomberg написало, что европейские чиновники были ошеломлены решением США остановить помощь Киеву. До этого британские СМИ указали, что решение Штатов о приостановке поставок оружия Украине не повлияет на военную помощь Лондона Киеву.

При этом в офисе Зеленского уточнили, что Вашингтон продолжает поставки вооружений Украине, включая снаряды для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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