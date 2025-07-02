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13:44, 2 июля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского опровергли прекращение поставок со стороны США

Подоляк: США продолжают поставки вооружений Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США продолжают поставки вооружений Украине, включая снаряды для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Поставки продолжаются на сегодняшний день. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно — перестать поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot», — рассказал он.

Ранее издание The New York Times сообщило, что США на несколько месяцев прекращают военные поставки Украине. В их числе перехватчики для систем противовздушной обороны Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, которые Украина использует на истребителях F-16.

Впоследствии МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля. По мнению внешнеполитического ведомства, задержка поставок военной помощи Украине приведет к продвижению российских войск на фронте.

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