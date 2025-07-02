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12:59, 2 июля 2025Бывший СССР

Украина вызвала в МИД поверенного США на фоне остановки военных поставок

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Гинкеля
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Airman Stephani Barge / U.S. Air Force / AP

Украина вызвала в МИД временного поверенного в делах США Джона Гинкеля на фоне сообщений об остановке американских военных поставок Киеву. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба дипломатического ведомства.

«[Замглавы МИД Марианна Беца] подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что задержка поставок военной помощи Украине приведет к продолжению наступления России на фронте.

Ранее стало известно, что США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине перехватчики для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, которые Украина использует на истребителях F-16.

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