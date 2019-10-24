Парень семь раз изменил своей девушке и попытался откупиться кольцом из скрепки

Молодого человека обругали в сети за сделанное из скрепки кольцо, которое он преподнес своей девушке в знак извинения за измену. Фотография подарка появилась в Facebook-группе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где высмеивают нелепые украшения.

Пользовательница Джести Келли (Jestie Kelly‎) показала тонкое кольцо серебристого цвета без камней. «Мой мужчина принес мне это кольцо после того, как я в седьмой раз поймала его на измене. Это разогнутая скрепка, она на два размера меньше, чем нужно, но я ее очень люблю», — подписала она изображение.

Подписчики группы не оценили подарок и возмутились поступком мужчины. «Он подарил кольцо из скрепки после измены?! Дорогая, ты должна опустошить его банковский счет и купить кольцо с самым большим бриллиантом», «Седьмой раз изменил и подарил украшение из скрепки? Какой экономный», «Надеюсь, это шутка, иначе вы оба сумасшедшие», «Вот это подлец. Ты серьезно продолжаешь с ним встречаться?», «Не верю своим глазам, какая наглость», — негодовали они.

Ранее в октябре в той же группе девушка анонимно рассказала о своем молодом человеке, сделавшем ей предложение с кольцом, которое он прежде дарил на помолвку своей бывшей. Подписчики обвинили его в жадности и осудили автора поста за то, что она по-прежнему остается с крохобором.

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