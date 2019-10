Парень передарил девушке кольцо своей бывшей и прослыл крохобором

Девушка анонимно рассказала о своем молодом человеке, сделавшем ей предложение с кольцом, которое прежде дарил на помолвку своей бывшей. На пост, который появился в закрытом Facebook-сообществе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), обратили внимание в The Sun.

На странице появилась фотография золотого кольца с бриллиантом. «Два года назад мой парень пытался сделать мне предложение с этим кольцом. Сначала я сказала да, но потом узнала, что оно было куплено для его бывшей, и отказалась, — поделилась автор поста. — Сейчас я все еще с ним, но я никогда не забуду, что он передарил мне это кольцо, и, возможно, никогда не приму предложения».

Подписчики группы бросились обвинять молодого человека в крохоборстве. «Какое неуважение! Ты же совсем другая женщина, и он должен был купить кольцо, сделанное специально для тебя», «Честно говоря, это отвратительно. Ты заслуживаешь и новое кольцо, и нового мужчину», «Почему ты по-прежнему встречаешься с этим человеком?», «Передарить кольцо... Ну это просто... Ужас», — возмущались пользователи соцсети.

Ранее в октябре еще одна женщина анонимно опубликовала в этом же сообществе свое помолвочное кольцо, но была обругана за нелепый неопрятный маникюр. На снимке была запечатлена женская левая рука с крупным кольцом, усеянным драгоценными камнями, на безымянном пальце. Однако внимание пользователей больше привлекли странные ногти незнакомки: они все имели разную длину, дизайн и форму, а один из них закручивался в виде спирали.

