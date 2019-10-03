Женщина похвасталась кольцом и была обругана за неопрятные ногти-спирали

Анонимная женщина опубликовала в соцсетях свое помолвочное кольцо, но была обругана за нелепый неопрятный маникюр. Пост с ее рукой появился в Facebook-группе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где высмеивают нелепые украшения.

На снимке запечатлена женская левая рука с крупным кольцом, усеянным драгоценными камнями, на безымянном пальце. Однако внимание пользователей Facebook больше привлекли странные ногти незнакомки: они все имели разную длину, дизайн и форму, а один из них закручивался в виде спирали.

«Вы видите, они все в пыли! И я не понимаю, как под эти ногти еще не забилась тонна грязи. Серьезно, этой девушке нужна помощь во всем», «Все, что я вижу на этом фото — отвратительно», «Извините, но я не могу оторвать глаз от этого закручивающегося жуткого ногтя! Кольцо ужасно, но этот ноготь...», «У меня отмерли несколько мозговых клеток, пока я смотрела на эти ногти», — критиковали подписчики сообщества.

Ранее в октябре еще одна пользовательница той же самой группы похвасталась новым украшением и была поднята на смех за странный маникюр. Подписчиков заинтересовало не кольцо с крупным камнем, а ногти автора поста: они посчитали их слишком крупными для ее руки.

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