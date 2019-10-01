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Девушка похвасталась кольцом и была поднята на смех за огромные ногти

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Пользовательница соцсетей Джессика Хьюнх (Jessica Huynh) похвасталась в Facebook новым украшением и была поднята на смех за странный маникюр. Ее пост появился в группе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где ругают нелепые украшения.

На снимке запечатлена правая рука девушки с кольцом на среднем пальце. «Мой парень подарил мне этот розовый аметист, но это не помолвочное кольцо! Нравится или нет? Оно кажется огромным, потому что у меня крошечные пальцы», — написала под фото Хьюнх. По ее словам, кольцо пришлось даже уменьшить на несколько размеров, чтобы его можно было носить на среднем пальце.

Однако подписчиков сообщества больше заинтересовали ногти автора поста. «Я пишу это, потому что мне не все равно... Пожалуйста, смотрите на размер ваших накладных ногтей перед тем, как клеить их. Тебе нужны на один или два размера меньше», — посоветовала одна из них. «У тебя какие-то огромные ногти!» — заметила еще одна комментаторша. «Все смотрят не на кольцо, а на твой странный маникюр», — добавила третья. «И кольцо, и ногти выглядят дешево», — заявила четвертая.

В сентябре еще одна девушка опубликовала в той же группе фотографию своего кольца, и пользователи высмеяли его за схожесть с «гигантским прыщом». На снимке незнакомка демонстрирует левую руку с кольцом на безымянном пальце. На нем — крупный круглый камень бледно-желтого цвета. Подписчики группы нашли кольцо омерзительным.

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