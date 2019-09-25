Девушку высмеяли в сети за похожее на гигантский прыщ кольцо

Девушка опубликовала в соцсетях фотографию помолвочного кольца, и пользователи высмеяли его за схожесть с «гигантским прыщом». Публикация появилась в закрытом в Facebook-сообществе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где ругают нелепые украшения.

На снимке незнакомка демонстрирует левую руку с кольцом на безымянном пальце. На нем — крупный круглый камень бледно-желтого цвета.

Подписчики группы нашли кольцо омерзительным. «Оно похоже на огромный прыщ!» — ужаснулась одна из них. «Мне хочется его выдавить. Дайте мне иголку», — добавила другая. «Оно выглядит как грудное молоко», — высказалась третья пользовательница соцсети. «Эти ногти цвета диареи отлично с ним сочетаются», — подметила четвертая.

Ранее в сентябре еще одна неизвестная невеста похвасталась своим помолвочным кольцом в сети и была поднята на смех за толстые волосатые пальцы. «Пухлые пальцы — это еще полбеды. Она могла хотя бы побриться», — писали комментаторы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!