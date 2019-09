Невесту подняли на смех в сети за кольцо без бриллиантов

Фото: страница «That's It I'm Ring Shaming» в Facebook

Девушка похвасталась помолвкой в соцсетях и была высмеяна за кольцо без драгоценных камней. На пост, который появился в Facebook-группе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), обратили внимание в The Sun.

«Как же я рада, что, наконец, могу назвать его своим женихом!» — поделилась радостью анонимная невеста и приложила фотографию украшения. Ее кольцо представляет собой серебряную и золотую U-образные петли, соединенные вместе на внешней стороне пальца.

Подписчики группы принялись язвить по поводу слишком простого дизайна украшения. «Отличные скрепки», — заявил один из них. «Когда хочешь отличиться и уверяешь, что тебе не нужно кольцо с камнями, ты получаешь вот это», — шутила другая пользовательница соцсети. «Похоже на те две штуки, которыми ты пользуешься, когда хочешь вытащить sim-карту из iPhone», — отметила третья комментаторша.

Ранее в сентябре еще одна неизвестная невеста похвасталась своим помолвочным кольцом в сети и была поднята на смех за толстые волосатые пальцы.

