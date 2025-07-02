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09:21, 2 июля 2025Бывший СССР

Захарова сделала заявление об отношениях России и Азербайджана

Захарова: Отношения России и Азербайджана хотят испортить
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Те, кто хотят испортить отношения России и Азербайджана, должны хорошо подумать, что они делают. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Немало тех, кто хочет на этом нагреть руки. Пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов действительно отношения дружбы чрезвычайно важны и те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают», — сказала она.

Ранее Захарова сообщила, что действия Азербайджана в отношении журналистов Sputnik Азербайджан продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями. Она добавила, что у Баку никогда не было никаких претензий к изданию и к работе его сотрудников.

До этого суд в Баку арестовал всех восьмерых россиян, задержанных по подозрению якобы в наркоторговле. Граждане России — журналисты, IT-специалисты, а также туристы — отправлены в СИЗО на 4 месяца.

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