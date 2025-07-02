Захарова рассказала о мотивах действий Азербайджана

Захарова: Действия Баку продиктованы не претензиями к работе журналистов

Действия Азербайджана в отношении журналистов Sputnik Азербайджан продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений, опять же, вчера было заявлено об этом послу», — рассказала Захарова.

Она добавила, что у Баку никогда не было никаких претензий к изданию и к работе его сотрудников.

Ранее издание Minval опубликовало фото задержанных граждан России из зала заседаний Сабаильского районного суда, где в настоящий момент решается вопрос о мере пресечения. На лицах россиян видны следы жесткого задержания.