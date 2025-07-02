Российский вратарь перешел из ЦСКА в клуб НХЛ

Российский вратарь Просветов перешел из ЦСКА в «Калгари Флеймс»

Российский вратарь Иван Просветов перешел из московского ЦСКА в клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флеймс». Об этом сообщается на сайте канадской команды.

С хоккеистом подписан однолетний контракт. За сезон российский голкипер заработает 950 тысяч долларов.

В минувшем сезоне 26-летний Просветов провел 38 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять встреч в Кубке Гагарина. В регулярке он отразил 92 процента бросков по своим воротам, а в плей-офф — 91,8 процента.

Ранее российский вратарь Илья Набоков стал игроком «Колорадо Эвеланш». Он подписал с клубом двухлетний контракт новичка.