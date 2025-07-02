Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эшлин Крюгер
Сегодня
16:30 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Уимблдон (ж)
Андрей Рублёв
Сегодня
14:30 (Мск)
Ллойд Харрис
Уимблдон (м)
Жасмин Паолини
Сегодня
16:30 (Мск)
Камилла Рахимова
Уимблдон (ж)
Диана Шнайдер
Сегодня
15:00 (Мск)
Диан Парри
Уимблдон (ж)
Эмили Эпплтон
Сегодня
18:30 (Мск)
Мирра Андреева
Уимблдон — парный разряд (ж)
09:29, 2 июля 2025Спорт

Российский вратарь перешел из ЦСКА в клуб НХЛ

Российский вратарь Просветов перешел из ЦСКА в «Калгари Флеймс»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Иван Просветов

Иван Просветов. Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Российский вратарь Иван Просветов перешел из московского ЦСКА в клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флеймс». Об этом сообщается на сайте канадской команды.

С хоккеистом подписан однолетний контракт. За сезон российский голкипер заработает 950 тысяч долларов.

В минувшем сезоне 26-летний Просветов провел 38 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять встреч в Кубке Гагарина. В регулярке он отразил 92 процента бросков по своим воротам, а в плей-офф — 91,8 процента.

Ранее российский вратарь Илья Набоков стал игроком «Колорадо Эвеланш». Он подписал с клубом двухлетний контракт новичка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции раскрыли детали звонка Макрона Путину. Европа хочет вернуть себе контроль над одним вопросом

    Россияне согласились переплачивать за квартиру в ряде случаев

    Каллас выступила с требованием к Ирану

    По двигавшимся в направлении границы России украинским штурмовикам нанесли бомбовый удар

    Российский вратарь перешел из ЦСКА в клуб НХЛ

    Мошенники купили белорусу билет до Москвы ради многомилионного обмана

    Десятилетняя россиянка отравилась спреем от комаров в детском лагере и не выжила

    Вывезшие в лес мужчину двое россиян получили срок

    Раскрыто предназначение секретного обновления Windows

    Захарова сделала заявление об отношениях России и Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости