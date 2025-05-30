Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Финал
Вероника Кудерметова
30 мая
12:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос (ж)
Даяна Ястремская
0:2
Завершен
Людмила Самсонова
Ролан Гаррос (ж)
Карен Хачанов
2:3
Завершен
Томми Пол
Ролан Гаррос (м)
23:42, 30 мая 2025Спорт

Еще один российский хоккеист перебрался в НХЛ

Российский вратарь Набоков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский вратарь Илья Набоков стал игроком «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Набоков получил двухлетний контракт новичка. Россиянин был задрафтован «Колорадо» в 2024-м во втором раунде под 38-м номером. Он стал первым вратарем, выбранным среди своих коллег по драфту.

22-летний Набоков с 2022 года представлял «Металлург». В составе клуба из Магнитогорска он стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году. В сезоне-2024/2025 голкипер в общей сложности провел 54 игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), три из которых завершил всухую.

Ранее в НХЛ перебрался еще ряд российских спортсменов. Контракты получили экс-игроки СКА Александр Никишин («Каролина Харрикейнс»), Арсений Грицюк («Нью-Джерси Девилс»), Захар Бардаков («Колорадо Эвеланш») и Иван Демидов («Монреаль Канадиенс»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Либо ты терпила, либо провокатор». Отказавшихся идти на штурм бойцов СВО обвинили в провокации после видео с костылями

    Евросоюзу предрекли судьбу Атлантиды

    На Западе удивились противоречию между заявлениями Дуды о бандеровцах и его действиями

    Маск и глава Минторга США пошутили насчет пощечины Макрону

    Макрон назвал одно решение Трампа проверкой на благонадежность

    Губерниев высказался о проблеме с допингом в России

    Слуцкий предрек Европе чудовищную войну из-за поставки Украине ракет Taurus

    Немецкое судно с неизвестными БПЛА организовало слежку за кораблем России в Северном море

    Глава ВТБ предложил «пари на 10 щелчков» о решении ЦБ по ставке

    Американский полковник прокомментировал поставок оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости