Еще один российский хоккеист перебрался в НХЛ

Российский вратарь Набоков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»

Российский вратарь Илья Набоков стал игроком «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Набоков получил двухлетний контракт новичка. Россиянин был задрафтован «Колорадо» в 2024-м во втором раунде под 38-м номером. Он стал первым вратарем, выбранным среди своих коллег по драфту.

22-летний Набоков с 2022 года представлял «Металлург». В составе клуба из Магнитогорска он стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году. В сезоне-2024/2025 голкипер в общей сложности провел 54 игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), три из которых завершил всухую.

Ранее в НХЛ перебрался еще ряд российских спортсменов. Контракты получили экс-игроки СКА Александр Никишин («Каролина Харрикейнс»), Арсений Грицюк («Нью-Джерси Девилс»), Захар Бардаков («Колорадо Эвеланш») и Иван Демидов («Монреаль Канадиенс»).