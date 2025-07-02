LP: Макрон звонил Путину, чтобы ЕС вновь стал участником переговоров по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Позднее в Европе раскрыли детали их разговора.

Сам диалог состоялся вечером во вторник, 1 июля. Из официального сообщения Кремля стало известно, что ключевыми темами стали конфликт Израиля и Ирана, американские обстрелы ядерных объектов и Украина.

В Париже и Москве раскрыли детали звонка

По данным газеты Le Parisien, звонок Макрона означает желание Европы (в частности, Франции, Германии и Великобритании) восстановить контроль над иранским вопросом. Таким образом, как уточняется, Европейский союз (ЕС) хочет стать участником переговоров.

Оба политика высказались о важности координации действий. Все это, по их мнению, необходимо для решения иранского вопроса исключительно мирным способом. При этом оба лидера высказались за возобновление прямых контактов.

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В Кремле, в свою очередь, пояснили, что Россия настаивает на урегулировании кризиса на Ближнем Востоке. Москва также напомнила о праве Тегерана на развитие мирного атома при соблюдении им обязательств Договора о нераспространении ядерного оружия.

Помимо этого, Путину было важно сказать об Украине в диалоге с Макроном. Политик подметил, что этот конфликт «является прямым следствием политики западных стран, годами игнорировавших интересы безопасности России». Только устранение первопричин украинского кризиса и опора на новые территориальные реалии должны помочь в достижении мира, считает он. Макрон в ответ призвал к прекращению огня на Украине «в максимально сжатые сроки».

Макрон созвонился с Зеленским

Уже вскоре после разговора с президентом России лидер Франции позвонил коллеге из Украины. Владимиру Зеленскому он сообщил о состоявшемся диалоге. «РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщило, что в ходе разговора Макрона и Зеленского были упомянуты детали звонка президентов России и Франции.

Bloomberg же пишет, что Макрону было важно передать Зеленскому позицию Москвы по Украине — то, что она остается неизменной. Помимо этого, агентство сообщило, что российский лидер якобы «продолжает отвергать прекращение огня».

Позднее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович поразмышлял насчет последствий звонка Путину из Франции для Украины. Он указал, что лидер Франции мог бы поспособствовать отстранению Зеленского от власти.

Проблема здесь в том, что Макрон ничего не может предложить — не сейчас. Но в конечном счете он может способствовать отстранению Зеленского от должности Золтан Кошкович аналитик Центра фундаментальных прав

Фото: Александр Казаков / Reuters

О звонке Макрона российскому лидеру высказалась Меркель

По мнению бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, чтобы разрешить конфликт на Украине, необходимо поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой. «Без разговора война точно не закончится. [Благодаря этому диалогу] мы пережили холодную войну, и так мы должны пережить будущее», — сказала она.

Немецкий политик положительно оценила тот факт, что лидеры стран Запада «снова разговаривают с Россией».

Как напомнил зампред Совета Федерации Константин Косачев, диалог Запада с Россией когда-то был прерван самим Западом. При этом если восстановление диалога станет системным, то мир от этого только выиграет, счел российский сенатор.

Косачев добавил, что Макрон, проведя разговор с лидером России, «обошел на повороте» канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «Вот и пусть соревнуются за Россию. Мы всегда готовы к разговору, содержательному и на равных», — написал он.