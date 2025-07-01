Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:54, 1 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о разговоре Макрона с Зеленским после звонка Путину

«РБК-Украина»: Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается, в ходе разговора Макрон и Зеленский обсудили детали разговора президентов России и Франции. Дополнительных подробностей не сообщается, также не было официальных заявлений о разговоре на момент публикации.

Вечером 1 июля Путин провел телефонный разговор с Макроном. Как утверждается, ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.

По итогам беседы Макрон выступил за продолжение переговоров с Путиным. Уточняется, что лидеры России и Франции договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан лидер азербайджанской диаспоры Урала. Спецназ остановил его «гелик» посреди дороги и уложил бизнесмена на асфальт

    «Гелендваген» Шихлинского врезался в автомобиль при попытке скрыться

    Раскрыто состояние пострадавшего при задержании Шихлинского сотрудника ФСБ

    В Швеции возмутились помощью Украине

    Стало известно о тайном визите главы МИД Германии в Одессу

    Россияне неожиданно заметили стадо диких животных в одном российском регионе

    Российским дачникам назвали самые опасные для урожая народные средства

    Названа вызывающая похмелье доза алкоголя

    Стало известно о разговоре Макрона с Зеленским после звонка Путину

    Один тип жилья подорожал в российских мегаполисах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости