Стало известно о разговоре Макрона с Зеленским после звонка Путину

«РБК-Украина»: Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается, в ходе разговора Макрон и Зеленский обсудили детали разговора президентов России и Франции. Дополнительных подробностей не сообщается, также не было официальных заявлений о разговоре на момент публикации.

Вечером 1 июля Путин провел телефонный разговор с Макроном. Как утверждается, ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.

По итогам беседы Макрон выступил за продолжение переговоров с Путиным. Уточняется, что лидеры России и Франции договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем.