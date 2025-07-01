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19:56, 1 июля 2025Мир

Макрон выступил за продолжение переговоров с Путиным

Reuters: Макрон намерен продолжать контакты с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выступил за продолжение двусторонних контактов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президенты договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем, чтобы продолжить начатые дискуссии», — заявили в администрации французского лидера.

Ранее стало известно, что Макрон в ходе разговора призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине и началу переговоров о завершении конфликта.

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