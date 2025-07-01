Макрон выступил за продолжение переговоров с Путиным

Reuters: Макрон намерен продолжать контакты с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выступил за продолжение двусторонних контактов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президенты договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем, чтобы продолжить начатые дискуссии», — заявили в администрации французского лидера.

Ранее стало известно, что Макрон в ходе разговора призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине и началу переговоров о завершении конфликта.