Макрон призвал Путина сделать одну вещь

BFMTV: Макрон призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению огня на Украине «в максимально сжатые сроки» в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Макрон призвал к установлению режима прекращения огня в максимально сжатые сроки и началу переговоров между Украиной и Россией, посредством которых будет установлен прочный и долгосрочный мир», — отмечается в публикации.

Также в ходе разговора Макрон заявил о «непоколебимой поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее Кремль сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Макроном. Во время беседы российский лидер подчеркнул, что Запад много лет игнорировал интересы России, а теперь ведет линию на затягивание конфликта на Украине.

