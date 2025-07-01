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19:56, 1 июля 2025Мир

Макрон призвал Путина сделать одну вещь

BFMTV: Макрон призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению огня на Украине «в максимально сжатые сроки» в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Макрон призвал к установлению режима прекращения огня в максимально сжатые сроки и началу переговоров между Украиной и Россией, посредством которых будет установлен прочный и долгосрочный мир», — отмечается в публикации.

Также в ходе разговора Макрон заявил о «непоколебимой поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее Кремль сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Макроном. Во время беседы российский лидер подчеркнул, что Запад много лет игнорировал интересы России, а теперь ведет линию на затягивание конфликта на Украине.

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