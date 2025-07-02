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04:07, 2 июля 2025Россия

В России оценили разговор Макрона с Путиным словами «обошел на повороте Мерца»

Сенатор Косачев: Макрон разговором с Путиным «обошел на повороте» Мерца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: NTB / Jonas Been Henriksen/ / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, проведя разговор с главой России Владимиром Путиным, «обошел на повороте» канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Такую оценку беседе лидеров двух стран дал в своем Telegram-канале зампред Совфеда Константин Косачев.

Он напомнил, что диалог Запада с Россией был прерван самим Западом, и миру от этого стало лишь хуже. По мнению Косачева, если восстановление диалога станет системным, мир от этого выиграет.

«А Мерца "никакого разговора с Путиным" Макрон сейчас явно обошел на повороте. Как до того всех европейских лидеров обошел на повороте [президент США Дональд] Трамп. Вот и пусть соревнуются за Россию. Мы всегда готовы к разговору, содержательному и на равных», — написал российский сенатор.

Ранее стало известно, что по итогам беседы Макрон выступил за продолжение переговоров с Путиным. Главы России и Франции договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем.

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