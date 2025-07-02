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02:19, 2 июля 2025Мир

Меркель назвала способ разрешить конфликт России и Украины

Меркель: Конфликт на Украине не может окончиться без диалога
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jens Buttner / dpa / Global Look Press

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала способ разрешить конфликт на Украине — для этого необходимо поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой. Ее слова передает Die Zeit.

«Без разговора эта война точно не закончится. [Благодаря диалогу] мы пережили холодную войну, и так мы должны пережить будущее», — сказала она.

Она положительно оценила тот факт, что лидеры стран Запада «снова разговаривают с Россией». При этом Меркель назвала увеличение расходов стран НАТО на оборону необходимым шагом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине. По итогам беседы Макрон выступил за продолжение переговоров.

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