Меркель назвала способ разрешить конфликт России и Украины

Меркель: Конфликт на Украине не может окончиться без диалога

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала способ разрешить конфликт на Украине — для этого необходимо поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой. Ее слова передает Die Zeit.

«Без разговора эта война точно не закончится. [Благодаря диалогу] мы пережили холодную войну, и так мы должны пережить будущее», — сказала она.

Она положительно оценила тот факт, что лидеры стран Запада «снова разговаривают с Россией». При этом Меркель назвала увеличение расходов стран НАТО на оборону необходимым шагом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине. По итогам беседы Макрон выступил за продолжение переговоров.