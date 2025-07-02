На Западе порассуждали о последствиях разговора Путина и Макрона для Зеленского

Аналитик Кошкович: Макрон может поспособствовать отстранению Зеленского

После разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Франции Эммануэль Макрон мог бы поспособствовать отстранению украинского лидера Владимира Зеленского от власти. О последствиях беседы порассуждал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.

«Проблема здесь в том, что Макрону нечего предложить — не сейчас. Но в конечном счете он может способствовать отстранению Зеленского от должности», — отметил Кошкович.

Вечером 1 июля Путин провел телефонный разговор с Макроном. Как утверждается, ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.

Позже появилась информация о том, что французский лидер позвонил Зеленскому после телефонного разговора с Путиным. Они обсудили детали разговора президентов России и Франции.