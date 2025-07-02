Раскрыты детали звонка Макрона Зеленскому после беседы с Путиным

Bloomberg: Макрон сообщил Зеленскому, что позиция Путина по Украине неизменна

После телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что позиция Путина по конфликту на Украине неизменна. Детали разговора раскрыло агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Президент Франции сообщил Зеленскому, что позиция Путина по прекращению войны на Украине не изменилась», — утверждается в публикации.

Агентство подтвердило, что Макрон решил уведомить украинского лидера о прошедших переговорах с Путиным. По данным источника, французский президент также передал Зеленскому, что российский лидер якобы «продолжает отвергать прекращение огня».

Ранее о разговоре Макрона и Зеленского сообщило издание РБК-Украина.

Вечером 1 июля Путин провел телефонный разговор с Макроном. Как утверждается, ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.